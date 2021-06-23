Судам могут запретить приостановление санкций СНБО: в Раду внесли закон
Судам в Украине могут запретить прекращать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны. Депутаты от фракции "Слуга народа" внесли в Верховную раду соответствующий законопроект №5667.
Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете. Главным по наработке закона определили комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать действие специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО соответствии с законом "О санкциях", - говорится в тексте документа.
Закон также предусматривает, что обжалование в суд решений, принятых СНБО, не останавливает применение предусмотренных ими санкций.
Что еще предлагает документ
Проект определяет, что основными задачами аппарата СНБО являются:
- обработка внесенных в ведомство предложений по рассмотрению вопросов, входящих в его компетенцию,
- подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях СНБО проектов решений совета,
- осуществление контроля за выполнением решений СНБО, актов президента, контроль за исполнением которых возложен на секретаря Совета нацбезопасности и обороны.
Согласно документу, в полномочия секретаря СНБО входит организация работы, связанной с подготовкой проектов решений ведомства.
Предусмотрено, что субъекты, которые вносят на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по применению, отмене и внесении изменений в санкции, несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в соответствующих предложениях.
В законе прописано, что Верховному суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию решений СНБО, принятых в соответствии с ЗУ "О санкциях".
Указано, что административные дела в отношении законности решений СНБО по поводу санкций Верховный суд рассматривает в порядке упрощенного искового производства в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.
Напомним, 18 июня в Офисе президента состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. В ходе него ввели санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
СНБО также решил ввести санкции против причастных к разработке вируса Petya, который хакеры применили для кибератак в Украине.
Кроме того, на заседании Совета нацбезопасности и обороны также приняли решение о продление на три года действия санкций, которые были введены 21 июня 2018 года. Однако продлили санкции только в отношении тех лиц, которые еще живы.