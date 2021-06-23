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Судам могут запретить приостановление санкций СНБО: в Раду внесли закон

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Украина, Среда 23 июня 2021 12:44
Судам могут запретить приостановление санкций СНБО: в Раду внесли закон Фото: Рада может запретить судам приостанавливать санкции СНБО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Судам в Украине могут запретить прекращать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны. Депутаты от фракции "Слуга народа" внесли в Верховную раду соответствующий законопроект №5667.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете. Главным по наработке закона определили комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать действие специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО соответствии с законом "О санкциях", - говорится в тексте документа.

Закон также предусматривает, что обжалование в суд решений, принятых СНБО, не останавливает применение предусмотренных ими санкций.

Что еще предлагает документ

Проект определяет, что основными задачами аппарата СНБО являются:

  • обработка внесенных в ведомство предложений по рассмотрению вопросов, входящих в его компетенцию,
  • подготовка материалов для рассмотрения на заседаниях СНБО проектов решений совета,
  • осуществление контроля за выполнением решений СНБО, актов президента, контроль за исполнением которых возложен на секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Согласно документу, в полномочия секретаря СНБО входит организация работы, связанной с подготовкой проектов решений ведомства.

Предусмотрено, что субъекты, которые вносят на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложения по применению, отмене и внесении изменений в санкции, несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в соответствующих предложениях.

В законе прописано, что Верховному суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию решений СНБО, принятых в соответствии с ЗУ "О санкциях".

Указано, что административные дела в отношении законности решений СНБО по поводу санкций Верховный суд рассматривает в порядке упрощенного искового производства в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Напомним, 18 июня в Офисе президента состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. В ходе него ввели санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

СНБО также решил ввести санкции против причастных к разработке вируса Petya, который хакеры применили для кибератак в Украине.

Кроме того, на заседании Совета нацбезопасности и обороны также приняли решение о продление на три года действия санкций, которые были введены 21 июня 2018 года. Однако продлили санкции только в отношении тех лиц, которые еще живы.

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