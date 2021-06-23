Судам можуть заборонити зупинку санкцій РНБО: до Ради внесли закон

Судам в Україні можуть заборонити припиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони. Депутати від фракції "Слуга народу" внесли до Верховної ради відповідний законопроект №5667.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті. Головним з напрацювання закону визначили комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, застосованих рішеннями РНБО відповідно до закону "Про санкції", - сказано у тексті документу.

Закон також передбачає, що оскарження до суду рішень, прийнятих РНБО, не зупиняє застосування передбачених ними санкцій.

Що ще пропонує документ

Проект визначає, що основними завданнями Апарату РНБО є:

опрацювання внесених до відомства пропозицій щодо розгляду питань, які входять до його компетенції,

підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях РНБО проектів рішень ради,

здійснення контролю за виконанням рішень РНБО, актів президента, контроль за виконанням яких покладено на секретаря Ради нацбезпеки і оборони.

Згідно з документом, до повноважень секретаря РНБО входить організація роботи, пов'язаної з підготовкою проектів рішень відомства.

Передбачається, що суб'єкти, які вносять на розгляд Ради нацбезпеки та оборони пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у відповідних пропозиціях.

У законі прописано, що Верховному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень РНБО, прийнятих відповідно до ЗУ "Про санкції".

Вказано, що адміністративні справи стосовно законності рішень РНБО щодо санкцій Верховний суд розглядає у порядку спрощеного позовного провадження у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів.

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