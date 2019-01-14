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В судах не рассмотрели около полусотни дел, переданных НАБУ и САП

Новости » Политика    14.01.2019 - 11:41
В судах не рассмотрели около полусотни дел, переданных НАБУ и САП
Фото: здание НАБУ (РБК-Украина)

Всего в суд было направлено 176 обвинительных актов

По состоянию на конец 2018 года подготовительное заседание в судах не произошло в 46 делах, направленных прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как отмечается, всего в суд было направлено 176 обвинительных актов.

Однако, более трети из них не рассматривается судами. В частности, в очередной раз перенесен апелляционное рассмотрение на решения о возвращении обвинительного акта по так называемому делу "тернопольских прокуроров". Это производство находится в различных судебных инстанциях по 11 ноября 2016 года.

Кроме того, по факту нанесения убытков ПАО "ГПЗКУ" уже два года не может состояться подготовительное заседание.

"Сейчас судебные заседания назначаются в среднем раз в два месяца. Среди причин - нехватка судей определенной квалификации (дела от НАБУ и САП должны рассматривать три судьи с более 5-летним стажем работы), болезни или отпуска участников процесса", - говорится в сообщении.

Среди 36 решений по делам от НАБУ и САП, судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, связанные с реальным наказанием в виде лишения свободы. Другие решения - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в течение декабря 2018 года выдвинули подозрения в совершении преступления 153 лицам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что судьи, которые рассматривают дела НАБУ, находятся под давлением.

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