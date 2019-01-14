У судах не розглянули близько півсотні справ, переданих НАБУ і САП

Фото: будівля НАБУ (РБК-Україна)

Всього до суду було скеровано 176 обвинувальних актів

Станом на кінець 2018 року підготовче засідання у судах не відбулося у 46 справах, скерованих прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як зазначається, всього до суду було скеровано 176 обвинувальних актів.

Однак, понад третина з них не розглядається судами. Зокрема, вкотре перенесено апеляційний розгляд на ухвалу про повернення обвинувального акту у так званій справі "тернопільських прокурорів". Це провадження перебуває у різних судових інстанціях з 11 листопада 2016 року.

Крім того, за фактом завдання збитків ПАТ "ДПЗКУ" вже понад два роки не може відбутися підготовче засідання.

"Наразі судові засідання призначаються в середньому раз на два місяці. Серед причин - брак суддів певної кваліфікації (справи від НАБУ і САП мають розглядати три судді з понад 5-річним стажем роботи), хвороби або відпустки учасників процесу тощо", - йдеться в повідомленні.

З-поміж 36 рішень у справах від НАБУ і САП, судді винесли лише два вироки щодо трьох осіб, пов’язані з реальним покаранням у вигляді позбавлення волі. Інші рішення - це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) протягом грудня 2018 року висунули підозри у вчиненні злочину 153 особам.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що судді, які розглядають справи НАБУ, перебувають під тиском.