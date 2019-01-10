НАБУ в декабре объявило 153 подозрения

Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)

302 человека за месяц получили статус обвиняемых

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в течение декабря 2018 года выдвинули подозрения в совершении преступления 153 лицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбюро.

Сообщается, что 302 человека за месяц получили статус обвиняемых, так как расследование совершенных ими преступлений были завершено.

В частности, на протяжении указанного периода детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении: внештатному советнику генерального директора Государственного космического агентства Украины и доверенному лицу, которых следствие считает причастными к нанесению 8,245 млн долларов убытков ГП "Укркосмос"; судье одного из районных судов Мариуполя и его помощнику, разоблаченным в получении неправомерной выгоды.

В числе уголовных производств, расследование которых завершено в декабре, дело по факту получения 15 тыс. долларов неправомерной выгоды прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры; по подозрению начальника Службы по делам детей и семьи Киевской облгосадминистрации в разворовывании средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц; по подозрению экс-руководителя Государственной экологической инспекции Украины в декларировании недостоверной информации.

Также отмечается, что число расследованных уголовных производств, в которых составлен и направлен в суд обвинительный акт, возросло до 176.

Напомним, в ноябре среди 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, в 48 делам даже не состоялось подготовительное заседание.