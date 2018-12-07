В НАБУ заявили о давлении на судей в антикоррупционных делах

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Сытника, судьи боятся преследования в виде уголовных производств от ГПУ за принятые решения

Судьи, рассматривающие антикоррупционные дела Национального антикоррупционного бюро, находятся под давлением. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время конференции "Декоррупция в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, некоторые дела не назначают к рассмотрению в судах по полгода.

"Сейчас мы уже конкретно можем говорить о том, что создается антикоррупционный суд. Здесь я хотел бы озвучить проблему, которая существовала и не давала принимать решения по этим делам. Потому что благодаря работе общественного совета и активистов мы постоянно вбрасываем мониторинг этих дел. Некоторые дела по полгода даже не назначаются", - сообщил Сытник.

Так, по его словам, по делу о главе Государственной фискальной службы уже более полугода зачитывается обвинительный акт.

"В чем причина. Конечно, можно сказать, что судьи коррумпированы, и соответственно в этом причина. Но я этого говорить не буду. Проблема в том, что судьи, которые рассматривают эти дела, находятся под постоянным давлением. Судье проще взять такую ​​тактику - просто не рассматривать такое дело, а тянуть (время, - ред.)", - добавил Сытник.

Глава НАБУ подчеркнул, что судьи боятся преследования в виде уголовных производств от Генеральной прокуратуры за принятые решения.

"Он знает, что, если примет законное решение по этому делу, это решение затронет должностное лицо. Соответственно, для него (судьи - ред.) будут негативные последствия. А именно - мгновенное дисциплинарное производство ВРП (Высший совет правосудия, - ред.), мгновенное уголовное производство ГПУ. Поэтому судья сидит и думает, а зачем ему такие последствия нужны даже за то, что он выносит законные решения. С другой стороны, судья оценивает собранные доказательства и понимает, что выполнить указание он также не может, ведь это также будет незаконное решение. Поэтому избирается такая тактика слушать дело вечно. Таких примеров очень много", - отметил он.

Напомним, ранее Управление внутреннего контроля НАБУ начало уголовное дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директора ведомства Артема Сытника и прокурора САП.

Как писало РБК-Украина ранее в материале "В поисках "большой рыбы": что правоохранители могут предъявить Артему Сытнику и Мирославу Продану", главу НАБУ могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса.