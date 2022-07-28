Суда с зерном из Украины будут застрахованы. Цена страховки выросла в 200 раз

Страховщики и брокеры Lloyd's of London готовятся застраховать отгрузки зерна из Украины. Они объявят о своих планах в ближайшее время, сообщил глава рынка коммерческого страхования Брюс Карнеги-Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия и Украина подписали 22 июля соглашение при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций о возобновлении экспорта зерна, который был заблокирован войной, чтобы облегчить международный продовольственный кризис

"После заключения соглашения между Россией и Украиной об экспорте зерна мы очень много работаем с участниками рынка, чтобы убедиться, что мы можем разработать политику, которая может поддержать его", - сказал Брюс Карнеги-Браун.

По его словам, брокеры и андеррайтеры должны объявил о некоторых программах в ближайшие дни.

Риски сохраняются после ракетного удара России по украинскому порту Одесса через день после подписания сделки по зерну.

"Очень важно, чтобы соглашение оставалось в силе. В Черном море есть мины - страховщики могут справиться с этим, но они не смогут совладать с серьезными нарушениями соглашения", сказал Карнеги-Браун.

Премии за выход в широкий район Черного моря резко выросли до 5% от стоимости корабля с 0,025% до вторжения.

Страховщики уже проявили интерес к страхованию судов, проходящих через зерновой коридор, при условии, что будут организованы международные военно-морские эскорты и четкая стратегия борьбы с морскими минами.

Алекс Мэлони, исполнительный директор Lancashire, сообщил агентству Reuters, что страховая компания рассмотрит возможность предоставления такого покрытия. "Мы не избегаем риска, это определенно то, в чем мы заинтересованы", - сказал он.