Судна із зерном з України будуть застраховані. Ціна страховки зросла в 200 разів

Страховики і брокери Lloyd's of London готуються застрахувати відвантаження зерна з України. Вони оголосять про свої плани найближчим часом, повідомив глава ринку комерційного страхування Брюс Карнегі-Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія і Україна підписали 22 липня угоду за посередництва Туреччини та організації Об'єднаних Націй про відновлення експорту зерна, який був заблокований війною, щоб полегшити міжнародну продовольчу кризу

"Після укладення угоди між Росією і Україною про експорт зерна ми дуже багато працюємо з учасниками ринку, щоб переконатися, що ми можемо розробити політику, яка може підтримати його", - сказав Брюс Карнегі-Браун.

За його словами, брокери та андеррайтери повинні оголосив про деякі програми в найближчі дні.

Ризики зберігаються після ракетного удару Росії по українському порту Одеса через день після підписання угоди по зерну.

"Дуже важливо, щоб угода залишалася в силі. У Чорному морі є міни-страховики можуть впоратися з цим, але вони не зможуть впоратися з серйозними порушеннями угоди", сказав Карнегі-Браун.

Премії за вихід у широкий район Чорного моря різко зросли до 5% від вартості корабля з 0,025% до вторгнення.

Страховики вже виявили інтерес до страхування суден, що проходять через зерновий коридор, за умови, що будуть організовані міжнародні Військово-морські ескорти і чітка стратегія боротьби з морськими мінами.

Алекс Мелоні, виконавчий директор Lancashire, повідомив агентству Reuters, що страхова компанія розгляне можливість надання такого покриття. "Ми не уникаємо ризику, це, безумовно, те, що ми зацікавлені", - сказав він.