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Судна із зерном з України будуть застраховані. Ціна страховки зросла в 200 разів

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Україна, Четвер 28 липня 2022 11:02
Судна із зерном з України будуть застраховані. Ціна страховки зросла в 200 разів Фото: Зерно з України буде застраховано за ціною, яка зросла в 200 разів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Страховики і брокери Lloyd's of London готуються застрахувати відвантаження зерна з України. Вони оголосять про свої плани найближчим часом, повідомив глава ринку комерційного страхування Брюс Карнегі-Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія і Україна підписали 22 липня угоду за посередництва Туреччини та організації Об'єднаних Націй про відновлення експорту зерна, який був заблокований війною, щоб полегшити міжнародну продовольчу кризу

"Після укладення угоди між Росією і Україною про експорт зерна ми дуже багато працюємо з учасниками ринку, щоб переконатися, що ми можемо розробити політику, яка може підтримати його", - сказав Брюс Карнегі-Браун.

За його словами, брокери та андеррайтери повинні оголосив про деякі програми в найближчі дні.

Ризики зберігаються після ракетного удару Росії по українському порту Одеса через день після підписання угоди по зерну.

"Дуже важливо, щоб угода залишалася в силі. У Чорному морі є міни-страховики можуть впоратися з цим, але вони не зможуть впоратися з серйозними порушеннями угоди", сказав Карнегі-Браун.

Премії за вихід у широкий район Чорного моря різко зросли до 5% від вартості корабля з 0,025% до вторгнення.

Страховики вже виявили інтерес до страхування суден, що проходять через зерновий коридор, за умови, що будуть організовані міжнародні Військово-морські ескорти і чітка стратегія боротьби з морськими мінами.

Алекс Мелоні, виконавчий директор Lancashire, повідомив агентству Reuters, що страхова компанія розгляне можливість надання такого покриття. "Ми не уникаємо ризику, це, безумовно, те, що ми зацікавлені", - сказав він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що рамках зернової угоди розмінування відбуватиметься "виключно в тому коридорі, який нам необхідний для експорту зерна".

Як повідомляло, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

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