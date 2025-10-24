Суд зобов'язав "Європейську солідарність" залишити офіс у центрі Києва: що відомо

Партія "Європейська солідарність" втратила право користування офісними приміщеннями у центрі Києва. Рішення було ухвалено після судових розглядів щодо оренди цих площ.

Про це пише РБК-Україна з посилання на сюжет у ТСН та допис у Facebook військового блогера Данила Яковлева.

За даними Яковлева, у 2019 році штаб партії розмістився у приміщенні біля Києво-Печерської лаври. Після президентських виборів орендна плата, яка складала близько 300 тисяч гривень на місяць, нібито перестала надходити, що стало приводом для судового розгляду.

Під час судових процесів, зазначив блогер, у будівлі змінили замки, встановили охорону та частину приміщень здали в суборенду.

Два судових процеси щодо ЄС

Як йдеться у сюжеті ТСН, конфлікт між власниками будівлі та партією "Європейська солідарність" триває шостий рік.

У 2019-му в офісному центрі на вулиці Лаврській розмістився виборчий штаб кандидата в президенти Петра Порошенка, який згодом став партійним офісом. За інформацією журналістів телеканалу, спочатку орендна плата становила близько 15 доларів за квадратний метр і сплачувалася регулярно, однак після виборів платежі припинилися.

Власники звернулися до суду. В результаті було почато розгляд двох справ: про виселення партії з приміщення та про стягнення заборгованості за оренду.

Перша справа вже пройшла всі інстанції, і суд зобов’язав партію залишити офісні площі. Позов щодо боргів ще перебуває на розгляді.

Водночас блогер Данило Яковлев пише, що після оголошення рішення суду у спірному приміщенні з'являлися представники партії та намагалися узаконити присутність у будівлі.

Зрештою, за словами блогера, офіси звільнили.

Позиції сторін

Журналісти ТСН були присутні під час примусового виконання судової постанови, коли юристи партії заявили, що "Європейська солідарність" вже переїхала, а приміщення орендують інші організації за договорами суборенди, тож виконати рішення в первісному вигляді неможливо.

Судові виконавці потрапили до приміщення за допомогою майстрів, які відкрили двері після кількох спроб.

На місці також знаходився народний депутат від ЄС Микола Величкович, який повідомив, що у будівлі розміщується його депутатська приймальня, та адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, який стверджував, що в приміщенні знаходиться офіс його адвокатської контори. Щоправда, на його сайті була вказана інша адреса. Як стверджують журналісти, в офісах не виявили й табличок про приймальню Величковича.

За даними ТСН, загальна площа приміщення становить близько 450 квадратних метрів, а за нинішнім курсом його оренда оцінюється приблизно у 300 тисяч гривень на місяць.

Після інвентаризації майно, яке належить партії, зафіксували та відправили на зберігання до Міністерства юстиції.

Представники власника будівлі повідомили, що приміщення планують звільнити повністю до березня 2026 року, провести ремонт і здати в оренду новим користувачам.