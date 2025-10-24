Суд обязал "Европейскую солидарность" покинуть офис в центре Киева: что известно

Партия "Европейская солидарность" потеряла право пользования офисными помещениями в центре Киева. Решение было принято после судебных разбирательств по аренде этих площадей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сюжет в ТСН и сообщение в Facebook военного блогера Даниила Яковлева.

По данным Яковлева, в 2019 году штаб партии разместился в помещении у Киево-Печерской лавры. После президентских выборов арендная плата, которая составляла около 300 тысяч гривен в месяц, перестала поступать, что стало поводом для судебного разбирательства.

Во время судебных процессов, отметил блогер, в здании сменили замки, установили охрану и часть помещений сдали в субаренду.

Два судебных процесса в отношении ЕС

Как говорится в сюжете ТСН, конфликт между владельцами здания и партией "Европейская солидарность" длится шестой год.

В 2019-м в офисном центре на улице Лаврской разместился избирательный штаб кандидата в президенты Петра Порошенко, впоследствии ставший партийным офисом. По информации журналистов телеканала, первоначально арендная плата составляла около 15 долларов за квадратный метр и выплачивалась регулярно, однако после выборов платежи прекратились.

Владельцы обратились в суд. В результате было начато рассмотрение двух дел: о выселении партии из помещения и о взыскании задолженности за аренду.

Первое дело уже прошло все инстанции, и суд обязал партию покинуть офисные площади. Иск о долгах еще находится на рассмотрении.

В то же время блогер Данил Яковлев пишет, что после оглашения решения суда в спорном помещении появлялись представители партии и пытались узаконить присутствие в здании.

В конце концов, по словам блогера, офисы освободили.

Позиции сторон

Журналисты ТСН присутствовали во время принудительного исполнения судебного постановления, когда юристы партии заявили, что "Европейская солидарность" уже переехала, а помещения арендуют другие организации по договорам субаренды, поэтому выполнить решение в первоначальном виде невозможно.

Судебные исполнители попали в помещение с помощью мастеров, которые открыли дверь после нескольких попыток.

На месте также был народный депутат от ЕС Николай Величкович, который сообщил, что в здании размещается его депутатская приемная, и адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, утверждавший, что в помещении находится офис его адвокатской конторы. Правда, на его сайте был указан другой адрес. Как утверждают журналисты, в офисах не обнаружили и табличек о приемной Величковича.

По данным ТСН, общая площадь помещения составляет около 450 квадратных метров, а по нынешнему курсу его аренда оценивается примерно в 300 тысяч гривен в месяц.

После инвентаризации имущество, принадлежащее партии, зафиксировали и отправили на хранение в Министерство юстиции.

Представители собственника здания сообщили, что помещение планируют освободить полностью до марта 2026 года, провести ремонт и сдать в аренду новым пользователям.