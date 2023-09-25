Суд зняв із Коболєва електронний браслет

"Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної", - розповів він.

Коболєв зазначив, що наразі чекає на повний текст рішення.

Справа Коболєва

В січні 2023 року детективи НАБУ та САП повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, на посаді голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії. Цю винагороду він отримав за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмі на 4,6 млрд доларів.

14 березня Вищий антикорупцій суд зобов'язав колишнього очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва носити електронний браслет. Через місяць, 14 квітня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура суспільно з НАБУ завершили слідство у справі стосовно екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.