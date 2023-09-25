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Суд снял с Коболева электронный браслет

Фото: бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (facebook.com/andriy kobolyev)
Автор: Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в ппонедельник, 25 сентября, принял решение снять с бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева электронный браслет. Также уменьшен и размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Сегодня следственный судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного", - рассказал он.

Коболев отметил, что сейчас ждет полный текст решения.

Дело Коболева

В январе 2023 года детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении Коболеву, который в 2018 году, в должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", получил 10 млн долларов премии. Это вознаграждение он одержал за победу над "Газпромом" в Стокгольме на 4,6 млрд долларов.

14 марта Высший антикоррупций суд обязал бывшего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева носить электронный браслет. Через месяц, 14 апреля, Специализированная антикоррупционная прокуратура общественно с НАБУ завершили следствие по делу в отношении экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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Нафтогаз УкраиныАндрей Коболев