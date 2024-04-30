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Суд зняв електронний браслет із митрополита Павла

Фото: намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) (УПЦ)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Кава

Печерський районний суд не продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу зобов’язання носити електронний засіб контролю.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

Сьогодні Печерський районний суд розглядав клопотання щодо продовження обов'язків митрополиту УПЦ МП Павлу. За словами Ковальової, прокуратура клопотала про повне продовження обов'язків, однак суд задовільнив клопотання частково.

"Він продовжив йому обов'язки, за яких він не має права відлучатися з місця проживання, крім невідкладних випадків, проте не продовжив дію носити електронний засіб контролю", - розповіла Ковальова.

Вона зауважила, що прокуратура ще не отримала повний текст ухвали, але вона оскарженню не підлягає.

Справа митрополита Павла

У квітні 2024 року Служба безпеки України оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

А вже у липні того ж року йому було оголошено про ще одну підозру - митрополит Павло заперечував існування України як суверенної держави, а також назвав агресію РФ проти України "громадянським конфліктом". 14 липня суд змінив запобіжний захід щодо нього на утримання під вартою. 

Але вже 7 серпня Павло вийшов тому, що за нього внесли заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Тоді його зобов'язали носити електронний браслет та не залишати своє місце проживання без дозволу.

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