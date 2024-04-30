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Суд снял электронный браслет с митрополита Павла

Фото: наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) (УПЦ)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Кава

Печерский районный суд не продлил митрополиту УПЦ МП Павлу обязательство носить электронное средство контроля.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

Сегодня Печерский районный суд рассматривал ходатайство о продлении обязанностей митрополиту УПЦ МП Павлу. По словам Ковалевой, прокуратура ходатайствовала о полном продлении обязанностей, однако суд удовлетворил ходатайство частично.

"Он продлил ему обязанности, по которым он не имеет права отлучаться с места жительства, кроме неотложных случаев, однако не продолжил действие носить электронное средство контроля", - рассказала Ковалева.

Она отметила, что прокуратура еще не получила полный текст постановления, но обжалованию не подлежит.

Дело митрополита Павла

В апреле 2024 года Служба безопасности Украины объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. Тогда суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

А уже в июле того же года ему было объявлено еще об одном подозрении - митрополит Павел отрицал существование Украины как суверенного государства, а также назвал агрессию РФ против Украины "гражданским конфликтом". 14 июля суд изменил меру пресечения к нему на содержание под стражей.

Но уже 7 августа Павел вышел потому, что за него внесли залог в размере более 33 млн. гривен. Тогда его обязали носить электронный браслет и не покидать свое местожительство без разрешения.

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