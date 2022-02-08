Суд завтра рассмотрит апелляцию ПриватБанка по кредитам Коломойского

Сообщается, что судебное заседание назначено на 13:20.

Отметим, решением Хозяйственного суда Киева от 19 июня 2020 года был удовлетворен иск Коломойского, а его личное поручительство по кредитам рефинансирования, которые банк привлек в НБУ до национализации, признал недействительным.

В 2015 году Коломойский заключил с Нацбанком договоры личной поруки о погашении пяти кредитов рефинансирования, которые "ПриватБанк" получил в 2008-2014 годах.