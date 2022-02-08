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Суд завтра рассмотрит апелляцию ПриватБанка по кредитам Коломойского

Автор: Ростислав Шаправский

Северный апелляционный хозяйственный суд 9 февраля рассмотрит жалобы "приватБанка" и Национального банка на решение, которым было признано недействительным личное поручительство бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования в 2015 году. На тот момент он еще был владельцем банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Сообщается, что судебное заседание назначено на 13:20.

Отметим, решением Хозяйственного суда Киева от 19 июня 2020 года был удовлетворен иск Коломойского, а его личное поручительство по кредитам рефинансирования, которые банк привлек в НБУ до национализации, признал недействительным.

В 2015 году Коломойский заключил с Нацбанком договоры личной поруки о погашении пяти кредитов рефинансирования, которые "ПриватБанк" получил в 2008-2014 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что "ПриватБанк" через газету вручил иск Коломойскому по делу на 5,5 млрд долларов. Речь идет о возможных схемах отмывания денег.

До этого суд штата Делавэр (США) по иску "ПриватБанка" запретил Коломойскому продавать активы.

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ПриватБанкИгорь Коломойский