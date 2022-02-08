RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Суд завтра розгляне апеляцію ПриватБанку щодо кредитів Коломойського

Автор: Ростислав Шаправський

Північний апеляційний господарський суд 9 лютого розгляне скарги "ПриватБанку" і Національного банку на рішення, яким було визнано недійсним особисту поруку бізнесмена Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування в 2015 році. На той момент він ще був власником банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Повідомляється, що судове засідання призначено на 13:20.

Зазначимо, рішенням Господарського суду Києва від 19 червня 2020 року було задоволено позов Коломойського, а його особисту поруку за кредитами рефінансування, які банк залучив до НБУ до націоналізації, визнав недійсним.

У 2015 році Коломойський уклав з Нацбанком договори особистої поруки про погашення п'яти кредитів рефінансування, які "ПриватБанк" отримав у 2008-2014 роках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ПриватБанк" через газету вручив позов Коломойському у справі на 5,5 млрд доларів. Йдеться про можливі схеми відмивання грошей.

До цього суд штату Делавер (США) за позовом "ПриватБанку" заборонив Коломойському продавати активи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкІгор Коломойский