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Суд в США по иску ПриватБанка запретил Коломойскому продавать активы

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Украина, Среда 25 августа 2021 11:04
Суд в США по иску ПриватБанка запретил Коломойскому продавать активы Фото: Коломойскому запретили продавать активы в США (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Канцлерский суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка. Ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Таким образом, суд продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску ПриватБанка о взыскании убытков, причиненных ответчиками до его национализации в декабре 2016 года.

Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с разнообразными активами ответчиков в США.

В решении суда отмечается, что этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства".

Одновременно суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство в отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

"ПриватБанк приветствует решение суда, которым ходатайство о прекращении рассмотрения дела на основании forum non conveniens было отклонено полностью и ожидает установки быстрого графика дальнейшего рассмотрения дела. Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело к судебному заседанию по сути", - говорится в сообщении банка.

Напомним, в 2019 году национализированный ПриватБанк подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям иск в суде штата Делавэр (США).

Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

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ПриватБанк Игорь Коломойский
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