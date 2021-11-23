ПриватБанк через газету вручил иск Коломойскому по делу на 5,5 млрд долларов

ПриватБанк опубликовал уведомления в газетах, среди которых "Голос Украины", во исполнение приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года. В публикациях речь идет об иске банк к своему бывшему акционеру Игорю Коломойскому на 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Как отмечается в сообщении, публикации сделаны в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам. Согласно кипрскому законодательству, публикация является доказательством вручения Игорю Коломойскому иска, инициированного ПриватБанком на Кипре.

"Предметом кипрского иска является возмещение убытков в размере 5,5 млрд долларов в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег, и которые были реализованы под руководством Игоря Коломойского и Геннадий Боголюбова при содействии других ответчиков", - говорится в сообщении.