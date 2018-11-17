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Суд заставил Военную прокуратуру снова начать расследования о препятствовании журналистам "Схем"

Новости » Общество    17.11.2018 - 02:15
Суд заставил Военную прокуратуру снова начать расследования о препятствовании журналистам "Схем"
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

Военная прокуратура трижды закрывала дело

Печерский суд Киева в очередной раз обязал Военную прокуратуру продолжить уголовное производство о препятствовании сотрудниками СБУ журналистской деятельности съемочной группы проекта "Схемы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Решение было принято 16 ноября 2018 года. В документе сказано, что определение не подлежит обжалованию.

Сообщается, что суд четвертый раз возвращал материалы уголовного производства в Военную прокуратуру Киевского гарнизона по факту препятствования работе журналистов сотрудниками СБУ, однако они трижды закрывали дело.

Автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая заявила, что государство в лице силовиков не выполняет базовую функцию обеспечения выполнения права журналистов на профессию и безопасность.

"Для редакции это - принципиальное и показательное дело, что иллюстрирует бездействие правоохранителей и возможность противостоять системе. Ее можно и нужно контролировать, чтобы очевидные преступления против журналистов не оставались безнаказанными", - заявила Седлецкая.

Дело касается случая произошедшего 2 октября 2015 года, когда сотрудники СБУ задержали и повредили технику журналистов, которые снимали элитные автомобили сотрудников центрального офиса ведомства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ГПУ остановила процедуру получения информации с телефонов журналисток Седлецкой и Бердинских. Представитель ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что в ГПУ было передано письмо от Европейского суда по правам человека уполномоченным по делам ЕСПЧ.

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