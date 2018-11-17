Суд змусив Військову прокуратуру знову розпочати розслідування про перешкоджання журналістам "Схем"

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Військова прокуратура тричі закривала справу

Печерський суд Києва вчергове зобов’язав Військову прокуратуру продовжити кримінальне провадження про перешкоджання працівниками СБУ журналістської діяльності знімальної групи проекту "Схеми". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Рішення було ухвалено 16 листопада 2018 року. В документі сказано, що ухвала не підлягає оскарженню.

Повідомляється, що суд четвертий раз повертав матеріали кримінального провадження до Військової прокуратури Київської гарнізону за фактом перешкоджання роботі журналістів співробітниками СБУ, однак вони тричі закривали справу.

Авторка та ведуча програми "Схеми" Наталка Седлецька заявила, що держава в особі силовиків не виконує базову функцію забезпечення виконання права журналістів на професію та безпеку.

"Для редакції це - принципова і показова справа, що ілюструє бездіяльність правоохоронців та можливість протистояти системі. Її можна і треба контролювати, щоб очевидні злочини проти журналістів не лишалися непокараними", - заявила Седлецька.

Справа стосується випадку, що стався 2 жовтня 2015 року, коли працівники СБУ затримали та пошкодили техніку журналістів, які знімали елітні автомобілі працівників центрального офісу відомства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ГПУ зупинила процедуру отримання інформації з телефонів журналісток Седлецької і Бердинських. Речник ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що до ГПУ було передано лист від Європейського суду з прав людини уповноваженим у справах ЄСПЛ.