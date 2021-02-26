Суд запретил выбирать главу правления ПриватБанка

Как отметили в пресс-службе, согласно законодательству, назначение главы правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета. Назначение происходит на конкурсной основе.

В банке также напомнили, что профсоюзная организация неоднократно подавала иски в суды и заявления в правоохранительные органы о совершении преступлений, вроде обвинения топ-менеджеров банка в шпионаже.

"Иск и заявление о его обеспечении со стороны профсоюза является очередной попыткой дестабилизации работы банка", - говорится в сообщении пресс-службы.