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Суд заборонив обирати голову правління ПриватБанку

Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк подає апеляцію на рішення Господарського суду м. Києва від 24 лютого про заборону вибору та призначення голови правління банку. Суд ухвалив рішення за позовом первинної профспілкової організації працівників банку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, відповідно до законодавства, призначення голови правління є виключною компетенцією наглядової ради. Призначення відбувається на конкурсній основі.

У банку також нагадали, що профспілкова організація неодноразово подавала позови в суди і заяви в правоохоронні органи про вчинення злочинів, на кшталт звинувачення топ-менеджерів банку у шпигунстві.

"Позов і заяву про його забезпеченні з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2020 рік отримали 41,296 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень.

Відзначимо, 23 січня закінчився термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом, який очолював банк протягом останніх трьох років. Відповідно до українського законодавства, закінчення терміну дії контракту вимагає проведення процедури конкурсного відбору на посаду нового голови правління.

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