Суд заборонив обирати голову правління ПриватБанку

Державний ПриватБанк подає апеляцію на рішення Господарського суду м. Києва від 24 лютого про заборону вибору та призначення голови правління банку. Суд ухвалив рішення за позовом первинної профспілкової організації працівників банку.

Як відзначили в прес-службі, відповідно до законодавства, призначення голови правління є виключною компетенцією наглядової ради. Призначення відбувається на конкурсній основі.

У банку також нагадали, що профспілкова організація неодноразово подавала позови в суди і заяви в правоохоронні органи про вчинення злочинів, на кшталт звинувачення топ-менеджерів банку у шпигунстві.

"Позов і заяву про його забезпеченні з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку", - йдеться в повідомленні прес-служби.