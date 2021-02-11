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НБУ обнародовал рейтинг прибыльности банков за 2020 год

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 14:32
НБУ обнародовал рейтинг прибыльности банков за 2020 год Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за 2020 год получили 41,296 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

По данным НБУ, 65 из 73 банков получили прибыль на сумму 47,719 млрд гривен, а 8 банков показали убытки на 6,423 млрд гривен.

Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк -5,594 млрд гривен.

НБУ обнародовал рейтинг прибыльности банков за 2020 год

Как сообщало РБК-Украина, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд грн. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд грн).

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Мисто Банк".

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