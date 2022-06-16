Суд запретил восьмую партию из списка СНБО

Восьмой апелляционный административный суд запретил политическую партию "Левая оппозиция".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Дениса Малюськи в эфире телемарафона.
По его словам, на сегодня в производстве Восьмого апелляционного административного суда находится 16 дел, по этим делам вынесено уже 8 решений.
"Около часа назад вынесено решение о запрете политической партии "Левая оппозиция", - отметил Малюська.
Он также отметил, что суд сегодня рассматривал запрет ОПЗЖ, но дело отложили на следующий понедельник. Также сегодня будет заседание по запрети "Партии Шария".
Отметим, "Левая оппозиция" находится в списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в который включены пророссийские партии с антиукраинской деятельностью.
Напомним, ранее решениями этого суда были запрещены "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития".
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