Суд запретил восьмую партию из списка СНБО

По его словам, на сегодня в производстве Восьмого апелляционного административного суда находится 16 дел, по этим делам вынесено уже 8 решений.

"Около часа назад вынесено решение о запрете политической партии "Левая оппозиция", - отметил Малюська.

Он также отметил, что суд сегодня рассматривал запрет ОПЗЖ, но дело отложили на следующий понедельник. Также сегодня будет заседание по запрети "Партии Шария".