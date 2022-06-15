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Суд запретил Социалистическую партию Украины

Новина українською →
Львов, Среда 15 июня 2022 14:26
Суд запретил Социалистическую партию Украины Фото: Суд запретил Социалистическую партию Украины (socpartia com)
Автор: Валерия Полищук

Восьмой апелляционный суд города Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины. Имущество политсилы и всех ее организаций будет передано государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "Честно".

Решение львовского админсуда может быть обжаловано в Верховном суде.

Доводы СБУ и Министерства юстиции против Социалистической партии заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы.

В частности упоминалось о поздравлении Кивой руководителя Кремля Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации им деятельности президента России, а также дело о государственной измене Кивы.

Отметим, Социалистическая партия - одна из старейших политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010 года ее возглавлял Александр Мороз.

Напомним, Социалистическая партия - уже седьмая запретная политсила, которую Минюст считает пророссийской. До этого суд запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Держава" и "Блок Владимира Сальдо".

Ранее глава Минюста Денис Малюська заявил, что на этой неделе могут запретить еще две партии.

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