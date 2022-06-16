RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд заборонив восьму партію зі списку РНБО

Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив політичну партію "Ліва опозиція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні у провадженні Восьмого апеляційного адміністративного суду перебуває 16 справ, по цих справах винесено вже 8 рішень.

"Близько години тому винесено рішення про заборону політичної партії "Ліва опозиція", - зазначив Малюська.

Він також зазначив, що суд сьогодні розглядав заборону ОПЗЖ, але справу відклали на наступний понеділок. Також сьогодні буде засідання щодо заборони "Партії Шарія".

Відзначити, "Ліва опозиція" знаходиться в списку Ради національної безпеки і оборони, до якого включено проросійські партії з антиукраїнською діяльністю.

Нагадаємо, раніше рішеннями цього суду були заборонені "Опозиційний блок", Соціалістична партія,"Наші", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", партія "Справедливості і розвитку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОДенис Малюська