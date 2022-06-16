Суд заборонив восьму партію зі списку РНБО

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив політичну партію "Ліва опозиція".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.
За його словами, на сьогодні у провадженні Восьмого апеляційного адміністративного суду перебуває 16 справ, по цих справах винесено вже 8 рішень.
"Близько години тому винесено рішення про заборону політичної партії "Ліва опозиція", - зазначив Малюська.
Він також зазначив, що суд сьогодні розглядав заборону ОПЗЖ, але справу відклали на наступний понеділок. Також сьогодні буде засідання щодо заборони "Партії Шарія".
Відзначити, "Ліва опозиція" знаходиться в списку Ради національної безпеки і оборони, до якого включено проросійські партії з антиукраїнською діяльністю.
Нагадаємо, раніше рішеннями цього суду були заборонені "Опозиційний блок", Соціалістична партія,"Наші", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо", "Держава", партія "Справедливості і розвитку".
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