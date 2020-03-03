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Суд запретил смену руководства "Центрэнерго"

Новости » Общество     03.03.2020 - 19:23
Суд запретил смену руководства "Центрэнерго"
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Истцом выступил один из двух членов наблюдательного совета "Центрэнерго"

Окружной административный суд города Киева запретил Фонду государственного имущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В частности, суд запретил смену исполняющего обязанности генерального директора компании Владимира Потапенко и вносить соответствующие изменения в государственный реестр.

В определении суда говорится, что истцом выступил один из двух членов наблюдательного совета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября 2019 года акционером компании Ярославом Громко.

Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем - оба на тот момент работали в национализированном "ПриватБанке" юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора - ред.) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

Напомним, Кабмин принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации. Решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации. Убытки "Центрэнерго", по итогам прошлого года могут составить 2,5 млрд.

Отметим, причиной предполагаемой отставки премьера Алексея Гончарука является смена топ-менеджмента энергетической компании "Центрэнерго", которой ранее управляли люди, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Решение о смене менеджмента предприятий было принято, чтобы ускорить подготовку государственной компании к приватизации.

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