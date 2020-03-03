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Суд заборонив зміну керівництва "Центренерго"

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 19:23
Суд заборонив зміну керівництва "Центренерго"
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Позивачем виступив один з двох членів наглядової ради "Центренерго"

Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Фонду державного майна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції ПАТ "Центренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Зокрема, суд заборонив зміну виконуючого обов'язки генерального директора компанії Володимира Потапенка і вносити відповідні зміни до державного реєстру.

В ухвалі суду йдеться, що позивачем виступив один з двох членів наглядової ради "Центренерго", які були призначені на 6 листопада 2019 року акціонером компанії Ярославом Голосно.

Згідно з даними компанії, йдеться про Михайла Горбана, або про Михайла Столітньому - обидва на той момент працювали в націоналізованому "Приватбанку" юрисконсультами.

Член спостережної ради у своєму позові вказав, що повноваження змінювати гендиректора "Центренерго" та дирекцію (за поданням гендиректора - ред.) згідно зі статутом належать виключно наглядовій раді, і суд погодився з його доводами.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації. Рішення про зміну менеджменту підприємств прийнято Фондом держмайна, щоб прискорити підготовку цих підприємств до приватизації. Збитки "Центренерго", за підсумками минулого року можуть скласти 2,5 млрд.

Зазначимо, причиною ймовірної відставки прем'єра Олексія Гончарука є зміна топ-менеджменту енергетичної компанії "Центренерго", якої раніше керували люди, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Рішення про зміну менеджменту підприємств було прийнято, щоб прискорити підготовку державної компанії до приватизації.

Кабмін змінив менеджмент "Центренерго" Суд розблокував приватизацію "Центренерго"
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