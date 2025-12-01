Суд заочно заарештував Міндіча

Тимур Міндіч

Тимур Міндіч - український бізнесмен, медіаменеджер та співвласник студії Квартал 95.

Нещодавно проти Міндіча та кількох інших осіб було відкрито розслідування щодо звинувачень у створенні злочинної організації, відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом, а також незаконному впливі на чиновників, аж до спроби вплинути на рішення колишнього міністра оборони.

За даними слідства, бізнесмена підозрюють у тому, що через мережу підконтрольних компаній та посередників він міг вимагати відкати та незаконні виплати від підрядників "Енергоатому" під час укладання контрактів.

За даними ЗМІ, Міндіч втік із країни незадовго до того, як детективи НАБУ прийшли до нього з обшуками.

Згодом Державна прикордонна служба України підтвердила, що бізнесмен справді виїхав за кордон. Він зробив це на законних підставах.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна розповів, що Міндічу було дозволено виїзд за кордон, оскільки він - батько трьох неповнолітніх дітей.

Очікується, що після обрання запобіжного заходу Міндіча можуть оголосити в міжнародний розшук. Директор НАБУ Семен Кривонос вважає, що бізнесмена можуть затримати за кордоном та екстрадувати до України. Є шанс на екстрадицію навіть із Ізраїлю.