Суд заочно арестовал одесского бизнесмена Галантерника

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Его подозревают в создании преступной группировки, похитившей у территориальной общины Одессы почти 690 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда .

"Руководствуясь статьями... судья постановил, избрать Галантернику меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья, оглашая решение.

Суд постановил, что после задержания бизнесмена должны в течение 48 часов доставить для рассмотрения при его участии вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня оглашения", - заключил судья.