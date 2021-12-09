Суд заочно арестовал одесского бизнесмена Галантерника

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Его подозревают в создании преступной группировки, похитившей у территориальной общины Одессы почти 690 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.
"Руководствуясь статьями... судья постановил, избрать Галантернику меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья, оглашая решение.
Суд постановил, что после задержания бизнесмена должны в течение 48 часов доставить для рассмотрения при его участии вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня оглашения", - заключил судья.
Напомним, в начале ноября Министерство внутренних дел Украины объявило Галантерника в розыск.
Отметим, Галантерник является фигурантом дела о незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен и легализации незаконно полученных доходов. В этом деле подозреваемым проходит и мэр города Геннадий Труханов.
Как сообщало РБК-Украина, Галантерник является владельцем одесских рынков "Привоз" и "7-й километр", а также ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательным комплексом "Аркадия Сити", бутик-отелем De Paris.