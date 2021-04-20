Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко. Это позволяет начать процедуру экстрадиции

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя. Их арестовали по делам Майдана.

Экс-чиновников арестовали по фактам превышения власти и служебных полномочий во время поставки гранат из России, что повлекло тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах.

Как сообщили в ОГУ, гранаты российского производства применили на Майдане Независимости к митингующим, в результате чего пострадали 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести - 23 лица, легкие - 45 человек. Один человек погиб.

Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), сообщили в пресс-службе.