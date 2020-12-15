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Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование против Захарченко

Киев, Вторник 15 декабря 2020 14:22
Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование против Захарченко
Фото: Виталий Захарченко (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский райсуд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, который сейчас скрывается от следствия и суда. Соответствующее ходатайство подавал следователь Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - отметили в ОГП.

Речь идет о "деле Майдана", в рамках которого бывших президента Украины, министра внутренних дел и его заместителя, главы СБУ и его первого заместителя, командующего внутренних войск МВД и других высокопоставленных чиновников подозревают по целому ряду статей Уголовного кодекса.

Им инкриминируют организацию в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 незаконного препятствования проведению собраний.

Министром внутренних дел в это время был Виталий Захарченко. Он возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстреле демонстрантов на Майдане.

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