Экс-министра Захарченко и двух бывших военных лишили наград от разведки
Генеральное управление разведки Минобороны Украины лишило ведомственных знаков отличия экс-министра внутренних дел и двух бывших начальников штаба Военно-морских сил Украины. Соответствующий приказ подписал начальник ГУР Кирилл Буданов.
Об этом говорится на сайте ГУР.
"Глава разведывательного органа полковник Буданов своим приказом лишил ведомственных наград ГУР лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных заданий во времена преступного режима Виктора Януковича", - заявили в разведке.
Так, без ведомственных наград ГУР остались:
- бывший глава МВД Виталий Захарченко;
- бывший начальник штаба, первый заместитель командующего ВМС Сергей Елисеев;
- бывший начальник штаба, первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро.
Отличий лишили в рамках выполнения указа президента Украины о введении санкций против этих людей.
Напомним, 1 марта Зеленский утвердил санкции против бывших должностных лиц и военных, которые предали Украину. В список санкций попал, в частности, бывший глава СБУ Александр Якименко.