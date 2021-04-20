Суд заочно арештував екс-голову МВС Захарченка. Це дозволяє почати процедуру екстрадиції

Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та його заступника. Їх арештували по справах Майдану.

Екс-посадовців арештували за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Росії, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах.

Як повідомили в ОГУ, гранати російського виробництва застосували на Майдані Незалежності до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб. Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості - 23 особи, легкі - 45 осіб. Одна людина загинула.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишніх міністра та його заступника процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), повідомили у прес-службі.