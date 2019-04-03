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Суд закрыл дело по незаконному обогащению Омеляна

Новости » Общество    03.04.2019 - 12:24
Суд закрыл дело по незаконному обогащению Омеляна
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина/Виталий Носач)

Обвинения по делу о недостоверном декларировании назначили к судебному разбирательству

Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное дело по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь министра Марина Томко.

Кроме того, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) РБК-Украина сообщили, что суд закрыл дело в части незаконного обогащения.

"Закрыли, но только в части незаконного обогащения. Обвинения в недостоверном декларировании назначили к судебному разбирательству", - сказали в САП.

Напомним, расследование против Омеляна началось еще в октябре 2017 года.

В сентябре прошлого года НАБУ объявило министру инфраструктуры подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов.

По данным следствия, Омелян за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы только в период  с 2008 года по 26.04.2015 составили не менее 3,45 млн гривен.

На должности замминистра инфраструктуры он в 2015 году приобрел активы, стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Общая стоимость этих активов тогда составила 4,23 млн гривен.

Омелян задекларировал недостоверные данные, в частности в 2015 году скрыл активы, а также расходы на 3 млн гривен, а в 2016 году - более 8 млн гривен. В декларации за оба года он не внес информацию о BMW X5, фактическим владельцем которого он является. Не отражены в декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.  Министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году. 

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