ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд закрив справу щодо незаконного збагачення Омеляна

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 12:24
Суд закрив справу щодо незаконного збагачення Омеляна
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Звинувачення у справі про недостовірне декларування призначили до судового розгляду

Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальну справу за обвинуваченням міністра інфраструктури Володимира Омеляна в незаконному збагаченні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар міністра Марина Томко.

Крім того, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) РБК-Україна повідомили, що суд закрив справу в частині незаконного збагачення.

"Закрили, але тільки в частині незаконного збагачення. Звинувачення в недостовірному декларуванні призначили до судового розгляду", - сказали в САП.

Нагадаємо, розслідування проти Омеляна почалося ще в жовтні 2017 року.

У вересні минулого року НАБУ оголосило міністру інфраструктури підозру в незаконному збагаченні і приховуванні доходів.

За даними слідства, Омелян за останні вісімнадцять років отримав 2,17 млн гривень офіційного доходу, тоді як його витрати тільки в період з 2008 року по 26.04.2015 склали не менше 3,45 млн гривень.

На посаді міністра інфраструктури він у 2015 році придбав активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи. Мова йде про новий позашляховик BMW X5 2015 випуску готівки в сумі 90 тис. доларів і 25 тис. євро. Загальна вартість цих активів тоді склала 4,23 млн гривень.

Омелян задекларував недостовірні дані, зокрема в 2015 році приховав активи, а також витрати на 3 млн гривень, а в 2016 році - понад 8 млн гривень. У декларації за обидва роки він не вніс інформацію про BMW X5, фактичним власником якого він є. Не відображені в декларації 2015 року витрати на оренду будинку, в якому проживав міністр і члени його сім'ї. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування в 2016 році іншим заміським будинком і земельною ділянкою. Міністр вніс недостовірні відомості про вартість автомобіля Volvo S80 2007 року випуску, придбаного в 2016 році.

САП просить вплинути на затягування справ НАБУ щодо "Укроборонпрому" САП оприлюднила перелік 65 закритих справ про незаконне збагачення
Вибори 2019 Результати виборів президента України У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів
Новини України Владимир ОмелянСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся