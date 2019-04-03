Суд закрив справу щодо незаконного збагачення Омеляна

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна/Віталій Носач)

Звинувачення у справі про недостовірне декларування призначили до судового розгляду

Солом'янський районний суд Києва закрив кримінальну справу за обвинуваченням міністра інфраструктури Володимира Омеляна в незаконному збагаченні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар міністра Марина Томко.

Крім того, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) РБК-Україна повідомили, що суд закрив справу в частині незаконного збагачення.

"Закрили, але тільки в частині незаконного збагачення. Звинувачення в недостовірному декларуванні призначили до судового розгляду", - сказали в САП.

Нагадаємо, розслідування проти Омеляна почалося ще в жовтні 2017 року.

У вересні минулого року НАБУ оголосило міністру інфраструктури підозру в незаконному збагаченні і приховуванні доходів.

За даними слідства, Омелян за останні вісімнадцять років отримав 2,17 млн гривень офіційного доходу, тоді як його витрати тільки в період з 2008 року по 26.04.2015 склали не менше 3,45 млн гривень.

На посаді міністра інфраструктури він у 2015 році придбав активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи. Мова йде про новий позашляховик BMW X5 2015 випуску готівки в сумі 90 тис. доларів і 25 тис. євро. Загальна вартість цих активів тоді склала 4,23 млн гривень.

Омелян задекларував недостовірні дані, зокрема в 2015 році приховав активи, а також витрати на 3 млн гривень, а в 2016 році - понад 8 млн гривень. У декларації за обидва роки він не вніс інформацію про BMW X5, фактичним власником якого він є. Не відображені в декларації 2015 року витрати на оренду будинку, в якому проживав міністр і члени його сім'ї. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування в 2016 році іншим заміським будинком і земельною ділянкою. Міністр вніс недостовірні відомості про вартість автомобіля Volvo S80 2007 року випуску, придбаного в 2016 році.