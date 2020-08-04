Суд по захватчику банка в Киеве перенесли на завтра

Фото: Сухроб Каримов (facebook.com anton gerashchenko7)

Суд перенесли из-за ходатайства адвоката

Избрание меры пресечения "киевскому террористу" Сухробу Каримову перенесли на 5 августа. Причина - отсутствие перевода сообщения о подозрении.

Об этом заявил адвокат Каримова в эфире "Украина 24".

По его словам, обвинение не предоставило Каримову письменный перевод сообщения о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения.

"Учитывая, что рабочий день суда закончился и еще есть некоторое количество часов задержания подозреваемого, он в дальнейшем этапирован в СИЗО, и завтра утром будет доставлен в суд для рассмотрения заявленного отвода другого состава суда. В случае удовлетворения или отказа, процесс рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения завтра будет продолжен", - заявил адвокат.

При этом он отметил, что суд не уведомил защиту о времени начала завтрашнего заседания.

Напомним, 3 июля около 12:00 Каримов захватил отделение "Универсал банка" в киевском бизнес-центре "Леонардо", угрожая взорвать бомбу.

Спустя три часа в ходе спецоперации Службы безопасности Каримов был задержан, никто не пострадал.

Сегодня правоохранители сообщили Каримову о подозрении по ч. 1 ст. 258 УК Украины - угроза взрыва, который создает опасность для жизни людей.