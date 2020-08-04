ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Суд по захоплювачу банку в Києві перенесли на завтра

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 19:41
Суд по захоплювачу банку в Києві перенесли на завтра
Фото: Сухроб Карімов (facebook.com anton gerashchenko7)
Автор: Роман Калиниченко

Суд перенесли через клопотання адвоката

Обрання запобіжного заходу "київському терористу" Сухробу Карімову перенесли на 5 серпня. Причина - відсутність перекладу повідомлення про підозру.

Про це заявив адвокат Карімова в ефірі "Україна 24".

За його словами, обвинувачення не надало Карімову письмовий переклад повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.

"З огляду на, що робочий день суду закінчився і ще є кілька годин затримання підозрюваного, він надалі етапований в СІЗО, і завтра вранці буде доставлений до суду для розгляду заявленого відводу іншого складу суду. У разі задоволення або відмови, процес розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу завтра буде продовжений", - заявив адвокат.

При цьому він зазначив, що суд не повідомив захист про час початку завтрашнього засідання.

Нагадаємо, 3 липня близько 12:00 Карімов захопив відділення "Універсал банку" в київському бізнес-центрі "Леонардо", погрожуючи підірвати бомбу.

Через три години у ході спецоперації Служби безпеки Карімов був затриманий, ніхто не постраждав.

Сьогодні правоохоронці повідомили Карімову про підозру за ч. 1 ст. 258 КК України - погроза вибуху, який створює небезпеку для життя людей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київбанкитеррористы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся