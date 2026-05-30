ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Суд запретил Трампу добавить его фамилию в название Центра Кеннеди: как он отреагировал

04:20 30.05.2026 Сб
3 мин
Суд поручил администрации Трампа в течение 14 дней удалить все физические вывески с его именем
aimg Юлия Маловичко
Суд запретил Трампу добавить его фамилию в название Центра Кеннеди: как он отреагировал Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его администрация передаст контроль над Центром Кеннеди Конгрессу после того, как судья приказал удалить имя Трампа из культового вашингтонского здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп планирует возглавить Центр Кеннеди и распустить его Попечительский совет

Трамп написал в социальных сетях, что поручил Министерству торговли США "принять все необходимые меры с Конгрессом, чтобы разрешить полную передачу этого учреждения" и возложить на законодателей ответственность за его функционирование, обслуживание и управление.

Не сразу было понятно, как можно будет выполнить директиву Трампа. Центр Кеннеди был создан Конгрессом в 1958 году и управляется советом опекунов, который президент укомплектовал союзниками во время своего второго срока.

Поражение Трампа в суде

Заявление американского лидера прозвучало после того, как в пятницу судья постановил, что центр исполнительских искусств, который Трамп переименовал в "Центр Трампа Кеннеди", не может быть переименован без акта Конгресса.

Окружной судья США в Вашингтоне Кристофер Купер поручил администрации президента в течение 14 дней удалить все физические вывески с его именем и исключить любые упоминания о "Центре Трампа и Кеннеди" из официальных материалов.

"Органический устав Центра Кеннеди четко определяет, что Центр должен быть назван в честь президента Кеннеди, и он не может иметь никакого другого официального названия или публичного мемориала на основе одностороннего решения Совета директоров", - написал Купер.

Он также добавил, что Конгресс дал Центру Кеннеди его название, и только Конгресс может его изменить.

В пьянящей заметке на Truth Social Трамп заявил, что масштабный ремонт, запланированный на следующий месяц, будет невозможен без закрытия, и что приказ Купера держать центр открытым будет опасным.

"Я не могу быть причастным к ситуации, когда опасность для общественности процветает на виду", - сказал Трамп.

Кто подал иск на Трампа

Купер вынес решение по иску, поданному представительницей Демократической партии США от штата Огайо Джойс Битти, членом правления Центра Кеннеди благодаря своей должности в Конгрессе.

В своем заявлении после вынесения решения Битти заявила, что "Центр Кеннеди - это учреждение, которое принадлежит американскому народу, а не Дональду Трампу".

Отметим, кроме "Центра Кеннеди" у Трампа был ряд других учреждений и объектов, которые он пытался переименовать и некоторым из них он действительно присвоил новое название.

Кроме этого, ранее сообщалось, что внук Джона Кеннеди, Джек Шлоссберг, выступил с резкой критикой идеи переименовать Оперный театр Центра Кеннеди в честь Мелании Трамп.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Суд
Новости
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем