Суд заблокировал указ Трампа о запрете гражданства США по рождению

Федеральный судья в США наложил 14-дневный запрет на выполнение указа об ограничении американского гражданства по праву рождения. Его президент Дональд Трамп подписал 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Федеральный судья Джон Коугенур удовлетворил запрос генерального прокурора Вашингтона Ника Брауна и трех других, возглавляемых Демократической партией, по экстренному распоряжению о запрете на 14 дней указа Трампа об ограничении гражданства США по праву рождения.

"Я работаю судьей уже более четырех десятилетий и не могу вспомнить ни одного дела, в котором рассматриваемый вопрос был бы столь же четким, как в этом", - отметил Коугенур.

Отмечается, что штаты, возглавляемые Демократической партией, добиваются временной блокировки, поскольку исполнительный указ Трампа является грубым нарушением 14-й поправки к Конституции, которая гарантирует гражданство всем детям, рожденным на территории США и подчиненным их юрисдикции.