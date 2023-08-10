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Суд заарештував одного зі спільників нардепа Гунька

Фото: суд заарештував одного зі спільників нардепа Гунька (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід одному зі спільників народного депутата від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у хабарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру в Telegram.

Як зазначають у САП, помічнику Гунька також надали можливість внесення застави у розмірі 2 мільйонів гривень.

Справа Гунька

Нагадаємо, правоохоронці вважають, що Анатолій Гунько, будучи головою тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування фактів корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для здачі в оренду приватному підприємцю земельної ділянки, яка належить державному підприємству академії аграрних наук.

За інформацією силовиків, нардеп з двома спільниками просив у підприємця передати йому "винагороду" у розмірі 221 тисячі доларів.

8 серпня нардепа та його спільників упіймали під час отримання хабара. 9 серпня суд помістив Гунька під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн. гривень.

 

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