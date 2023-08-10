Суд заарештував одного зі спільників нардепа Гунька

Як зазначають у САП, помічнику Гунька також надали можливість внесення застави у розмірі 2 мільйонів гривень.

Справа Гунька

Нагадаємо, правоохоронці вважають, що Анатолій Гунько, будучи головою тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування фактів корупції на держпідприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для здачі в оренду приватному підприємцю земельної ділянки, яка належить державному підприємству академії аграрних наук.

За інформацією силовиків, нардеп з двома спільниками просив у підприємця передати йому "винагороду" у розмірі 221 тисячі доларів.

8 серпня нардепа та його спільників упіймали під час отримання хабара. 9 серпня суд помістив Гунька під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн. гривень.