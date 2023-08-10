Суд арестовал одного из сообщников нардепа Гунько

Судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения одному из сообщников народного депутата от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько в виде содержания под стражей. Его подозревают во взятке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
Как отмечают в САП, помощнику Гунько также предоставили возможность внесения залога в размере 2 миллионов гривен.
Напомним, правоохранители считают, что Анатолий Гунько, будучи главой временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования фактов коррупции на госпредприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, использовал свои полномочия для сдачи в аренду частному предпринимателю земельного участка, который принадлежит государственному предприятию академии аграрных наук.
По информации силовиков,нардеп с двумя сообщниками просил у предпринимателя передать ему "вознаграждение" в размере 221 тысячи долларов.
8 августа нардепа и его сообщников поймали во время получения взятки. 9 августа суд поместил Гунько под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен.
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