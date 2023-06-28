Суд заарештував голову Тернопільської облради
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
Згідно з рішенням суду, Головка заарештували з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень.
Що передувало
Нагадаємо, 26 червня стало відомо про те, що Головко та двох чиновників Тернопільської військово-цивільної адміністрації спіймали на хабарництві.
Вони вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
У САП зазначали, що підприємець, у якого вимагали гроші, також є волонтером, він всіляко допомагає Силам оборони України.
Чиновників затримали одразу після отримання хабаря.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Борисова Євгена Михайловича звільнили. Його підозрюють у продажу "білих квитків".
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