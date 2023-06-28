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Суд заарештував голову Тернопільської облради

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Середа 28 червня 2023 20:38
Суд заарештував голову Тернопільської облради Фото: Михайло Головко, голова Тернопільської облради (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Згідно з рішенням суду, Головка заарештували з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень.

Що передувало

Нагадаємо, 26 червня стало відомо про те, що Головко та двох чиновників Тернопільської військово-цивільної адміністрації спіймали на хабарництві.

Вони вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

У САП зазначали, що підприємець, у якого вимагали гроші, також є волонтером, він всіляко допомагає Силам оборони України.

Чиновників затримали одразу після отримання хабаря.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Борисова Євгена Михайловича звільнили. Його підозрюють у продажу "білих квитків".

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