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Суд арестовал главу Тернопольского облсовета

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Среда 28 июня 2023 20:38
Суд арестовал главу Тернопольского облсовета Фото: Михаил Головко, глава Тернопольского облсовета (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Согласно решению суда, Головко арестовали с возможностью выплаты залога в размере 805 200 гривен.

Что предшествовало

Напомним, 26 июня стало известно о том, что Головко и двух чиновников Тернопольской военно-гражданской администрации поймали на взяточничестве.

Они требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

В САП отмечали, что предприниматель, у которого вымогали деньги, также является и волонтером, он всячески помогает Силам обороны Украины.

Чиновников задержали сразу после получения взятки.

Напомним, сегодня стало известно, что начальника Одесского областного ТЦК и СП полковника Борисова Евгения Михайловича уволили. Его подозревают в продаже "белых билетов".

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