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Суд заарештував чиновницю київської РДА, яка вела Telegram-канал Азарова

Фото: суд заарештував чиновницю київської РДА, яка вела Telegram-канал Азарова (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Іван Носальський

Суд обрав запобіжний захід чиновниці однієї з районних адміністрації Києва у вигляді тримання під вартою. Вона вела Telegram-канал екс-прем'єра Миколи Азарова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру в Telegram.

Згідно з текстом підозри, який був опублікований на сайті Офісу генпрокурора, йдеться про чиновницю столичної РДА Валентину Хлоп'ячу.

Суд не передбачив для підозрюваної можливості внесення застави.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що екс-прем'єр-міністру України та двом його поплічницям, одна з яких є чиновницею столичної РДА, оголосили про підозру. Вони могли поширювати російську пропаганду з наративами Кремля у соцмережах.

Зокрема, Хлоп'яча, за версією правоохоронців, виявилася адміністратором Telegram-каналу Азарова.

Вести його жінці допомагала колишня чиновниця однієї зі столичних РДА Олена Хохлова. Наразі вона знаходиться на території РФ.

 

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КиївМикола АзаровСудЗапобіжний захід