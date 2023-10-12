Чиновниця київської РДА вела Telegram-канал Азарова. Їй повідомили про підозру

Експрем'єр-міністру України та двом його поплічницям, одна з яких є посадовицею столичної РДА, повідомили про підозру. Їх підозрюють в підтримці Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

За даними тексту підозри, опублікованої на сайті Офісу генпрокурора, мова про екс-прем'єра Миколу Азарова, екс-чиновницю столичної РДА Олену Хохлову та чиновницю столичної РДА Валентину Хлоп’ячу.

Підозрюваним інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Експрем’єр-міністру також окремо інкриміновано державну зраду.

За даними слідства, колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Telegram-канал. На якому нині розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами Кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої.

Матеріали, що публікуються на каналі спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Адміністратором каналу виявилась посадовиця київської РДА

Правоохоронці встановили, що адміністраторами Telegram-каналу були дві поплічниці Азарова.





Хлоп’яча - є чинним державним службовцем та наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша - Хохлова, колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.



Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність Азарова у Telegram-каналі, а також на його сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі та російських ЗМІ. Організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з Азаровим та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Чинній посадовиці РДА повідомлено про підозру особисто за місцем проживання. Азарову та іншій його поплічниці – заочно, у зв’язку з перебуванням вказаних осіб у РФ.

В прокуратурі наголосили, що підозрювані не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності підозрюваних.

Наразі вирішується питання про обрання посадовиці РДА запобіжного заходу.

Нагадаємо, у 2021 році Печерський суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього прем’єра Миколи Азарова за державну зраду.

Азаров, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім президентом України Віктором Януковичем, на порушення Конституції та закону України "Про міжнародні договори України" підписав розпорядження про схвалення "Харківських угод" на користь РФ, якими було продовжено на 25 років термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.