RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд арестовал чиновницу киевской РГА, которая вела Telegram-канал Азарова

Фото: суд арестовал чиновницу киевской РГА, которая вела Telegram-канал Азарова (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения чиновнице одной из районных администрации Киева в виде содержания под стражей. Она вела Telegram-канал экс-премьера Николая Азарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

Согласно тексту подозрения, который был опубликован на сайте Офиса генпрокурора, речь о чиновнице столичной РГА Валентине Хлопьячей.

Суд не предусмотрел для подозреваемой возможность внесения залога. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 12 октября, стало известно, что экс-премьер-министру Украины и двум его приспешницам, одна из которых является чиновницей столичной РГА, объявили о подозрении. Они могли распространять российскую пропаганду с нарративами Кремля в соцсетях. 

В частности, Хлопьячая, по версии правоохранителей, оказалась администратором Telegram-канала Азарова.

Вести его женщине помогала бывшая чиновница одной из столичных РГА Елена Хохлова. Сейчас она находится на территории РФ. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНиколай АзаровСудМера пресечения