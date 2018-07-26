Суд взяв під варту водія Hummer, який насмерть збив дитину у Києві

Водія Кирила Островського взяли під варту до 21 вересня

Водія Hummer Кирила Островського, котрий у Печерському районі Києва насмерть збив 10-річну дівчинку та намагався втекти з місця аварії, взято під варту. Відповідне рішення сьогодні, 26 липня 2018 року, ухвалив Шевченківський районний суд Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

Рішенням суду 23-річному підозрюваному обрано тримання під вартою до 21 вересня 2018 року. Також суд зазначив, що Островського арештовано без права застави.

У ході судового засідання прокуратура просила обрати підозрюваному утримання під вартою, побоюючись, що водій може втекти від слідства. Натомість сторона захисту просила пом'якшеного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. За словами адвокатів, їхній підзахисний не тікав з місця подій, а намагався надати допомогу загиблій.

Фото: Кирило Островський (РБК-Україна)

Нагадаємо, аварія у Києві сталась 24 липня близько 22:30 на бульварі Лесі Українки. Островський за кермом Hummer збив на 10-річну дівчинку регульованому переході. Машина їхала на червоний сигнал світлофора. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у кареті швидкої.

Водієві автомобіля Hummer було повідомлено про підозру за порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого, а 25 липня йому була оголошена ще одна підозра. У прокуратурі повідомили, що водію додатково оголошено про підозру за ст. 135 КК України (відповідальність за залишення в небезпеці)