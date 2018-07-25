Затриманому за ДТП водієві Hummer оголошена ще одна підозра

Правопорушнику додатково оголошено про підозру за ст. 135 КК України

Водію автомобіля Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку в Києві, оголошена ще одна підозра. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У прокуратурі повідомили, що водію, який підозрюється у скоєнні смертельного ДТП на бульварі Лесі Українки, додатково оголошено про підозру за ст. 135 КК України (відповідальність за залишення в небезпеці).

Зазначене повідомлення сьогодні узгоджено прокуратурою міста Києва та вручено підозрюваному у присутності його адвоката.

Дії водія кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, в ніч на 25 липня в Києві Hummer збив на смерть дівчинку на пішохідному переході. Після аварії водій позашляховика намагався втекти, проте його затримали патрульні. На даний момент затриманий знаходиться в ізоляторі. Також повідомлялося, що дівчинка переходила перехід на зелене світло світлофора.