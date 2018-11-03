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Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в покушении на координатора С14

Новости » Общество    03.11.2018 - 20:31
Фото: подозреваемый (facebook.com)
Фото: подозреваемый (facebook.com)

Третьего подозреваемого взяли под стражу с возможностью внесения залога

Бориспольский горрайонный суд Киевской области сегодня, 3 ноября, избрал меру пресечения третьему подозреваемому в покушении на коррдинатопа С14 Сергея Мазура в виде пребывания в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 145 тыс. гривен. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Мазура.

"Бальянов Руслан - третий, кто поехал в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч грн. Это тот, кто продал Акимову и другим двум его коллегам гранату", - написал Мазур.

Мазур также отметил, что до этого Бальянова уже неоднократно привлекали к ответственности.

"При обыске у него найдена граната и чужие (вероятно, украденные) вещи, появление которых он не смог объяснить. Сейчас уже идет заседание по четвертому, еще одному исполнителю", - добавил Мазур.

Напомним, ранее Бориспольский горрайонный суд Киевской области назначил два месяца пребывания в СИЗО двум подозреваемым в покушении на координатора С14 Сергея Мазура.

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